Мастер-класс по игре «Бочча» прошел в Иркутске

Мастер-класс по игре «Бочча» прошел в Иркутске22.11.19
Итальянская игра для маломобильных людей набирает обороты в Иркутске. Мастер-класс по игре «Бочча» прошел сегодня в областном центре. Турниры проводят как индивидуальные, так и командные. Их ведущий Сергей Соколов в сентябре прошел курсы повышения квалификации и стал судьей третьей категории. А иркутская команда достойно представляет город на областных соревнованиях.
Сергей СОКОЛОВ, СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ по ИГРЕ «БОЧЧА»:
«Бочча» — это игра для людей с разными заболеваниями, направленная, в основном, на развитие моторики.
Об успехах иркутских спортсменов в турнирах по «Бочча» расскажем в наших следующих материалах.
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