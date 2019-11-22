Мастер-класс по игре «Бочча» прошел в Иркутске

Итальянская игра для маломобильных людей набирает обороты в Иркутске. Мастер-класс по игре «Бочча» прошел сегодня в областном центре. Турниры проводят как индивидуальные, так и командные. Их ведущий Сергей Соколов в сентябре прошел курсы повышения квалификации и стал судьей третьей категории. А иркутская команда достойно представляет город на областных соревнованиях.

Сергей СОКОЛОВ, СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ по ИГРЕ «БОЧЧА»: «Бочча» — это игра для людей с разными заболеваниями, направленная, в основном, на развитие моторики.

Об успехах иркутских спортсменов в турнирах по «Бочча» расскажем в наших следующих материалах.