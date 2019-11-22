Мастер-класс по игре «Бочча» прошел в Иркутске

Мастер-класс по игре «Бочча» прошел в Иркутске

22.11.19

Итальянская игра для маломобильных людей набирает обороты в Иркутске. Мастер-класс по игре «Бочча» прошел сегодня в областном центре. Турниры проводят как индивидуальные, так и командные. Их ведущий Сергей Соколов в сентябре прошел курсы повышения квалификации и стал судьей третьей категории. А иркутская команда достойно представляет город на областных соревнованиях.

 

Сергей СОКОЛОВ, СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ по ИГРЕ «БОЧЧА»:

«Бочча» — это игра для людей с разными заболеваниями, направленная, в основном, на развитие моторики.

 

Об успехах иркутских спортсменов в турнирах по «Бочча» расскажем в наших следующих материалах.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.