Массовое катание студентов пройдет в Иркутске на катке острова Конный 25 января

Инициативу студенческого сообщества поддержали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, а также руководители высших и средне-специальных учебных заведений. На совещании сегодня обсудили программу массового катания. На Конном будут работать интерактивные площадки, пройдет танцевальный флэшмоб, дискотека на льду, выступят творческие коллективы. Организаторы обещают много конкурсов, в том числе в социальных сетях. Победители получат подарки.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Идея хорошая. Очень приятно, что такая инициатива принадлежит молодежи. Особенно ценно, что к празднованию Дня студента привлекают учащихся средних специальных заведений. Уверен, что все иркутские учебные заведения примут участие в катаниях, а празднование Всероссийского дня студента в таком формате станет традиционным для Иркутска.

Участвовать приглашают всех иркутян и гостей города без возрастных ограничений. Катание стартует в 17 часов. При себе желательно иметь коньки. Всю дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (3952) 52-01-97, 8 (3952) 33-44-55.