Масштабное празднование Дня Государственного флага прошло в Иркутске на набережной Ангары у памятника Александру III. Спортсмены устроили забег по пешеходной аллее от Глазковского моста. Пронести российский триколор для юного поколения оказалось волнительно.

На площадке у Глазковского моста спортсмены готовятся к забегу. Во главе колонны участники несут виновника торжества — флаг Российской Федерации. Яркий триколор — один из главных символов страны. И для юного поколения это большая гордость.

Дарья ПИРВА, ВОСПИТАННИЦА СЕКЦИИ КАРАТЕ: Для меня большая гордость — нести флаг, и я безумно счастлива, что мне предоставлена сегодня эта возможность — пронести триколор по центральной улице города. И моя мечта — подержать флаг на пьедестале соревнований мирового уровня. Артем ПЕТРОВ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВСЕСТИЛЕВОГО КАРАТЕ: Сегодня мы собрали своих учеников, потому что они спортсмены, мы на соревнования выезжаем с флагом, они должны знать, что флаг — это наша гордость, это наше второе лицо, это то, что нас отличает от всего другого мира. Поэтому сегодня они получат маленькую порцию патриотизма и гордости за свой город, за свою страну.

Финишировали участники пробега на площади у памятника Александру III. Там и состоялась основная праздничная программа. Около 400 человек — иркутяне, гости города, а также представители национально-культурных центров, конфессий и народов — пришли на площадь, чтобы вместе отметить этот день. Все они любят свою страну.

Алишер ШИРИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТАДЖИКСКОЙ ДИАСПОРЫ в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы гордимся тем, что флаг России — самый знаменитый флаг в мире и что мы, россияне, живем в России, поддерживаем государство РФ.

На набережной с поздравлениями выступил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он отметил: истинный патриотизм — это вклад каждого россиянина в развитие своего города и страны.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Этот праздник касается абсолютно каждого жителя нашей страны. И Иркутск сегодня не остается в стороне от празднования. Здесь все присутствуют: и молодежные организации, и ветеранские организации, общественные организации, национально-культурные центры. То есть мы по традиции отмечаем этот праздник всей семьей, нашей большой иркутской семьей.

Закончился праздник ярким концертом творческих коллективов Иркутска.