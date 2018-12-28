Мама Влада Шестакова настаивает на транспортировке сына в Иркутск

А из областного центра ребенка заберут уже специалисты Новосибирска и обещают доставить его бортом санавиации заграницу. Но иркутские специалисты подобные перемещения считают слишком рискованными. Для решения этого вопроса сегодня все врачи собрались вместе.

Телемост с больницей Черемхово проводят ведущие врачи иркутской областной детской клинической больницы и министерства здравоохранения Приангарья. Консилиум врачей. Мама Влада Шестакова настаивает на транспортировке сына в частную клинику Турции. К ней присоединились врачи из Новосибирска. Они заключили коммерческий договор. И сейчас ведут переговоры с различными организациями о возможности доставки мальчика из Иркутска в Стамбул. Между тем пока не решен вопрос о том, как доставить ребенка в областной центр.

Александр БЕРЕЗОВОЙ (г. НОВОСИБИРСК):

Нами также был инициирован запрос в региональный центр медицины катастроф Иркутской области. Письменный запрос и получен письменный отказ.

Коммерческая организация Новосибирска также обратились к черемховским врачам с просьбой предоставить оборудованную машину скорой помощи. Однако, перевозить ребенка в Иркутск врачи Черемховской больницы отказываются — слишком велик риск.

Ольга ЛЕБЕДЬ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Препятствий никто не чинит. Мама принимает самостоятельно решение. Поэтому если Вы заключили с ней коммерческий договор — в Вы несете полную юридическую ответственность. Мнение медиков Иркутской области и ваше на этот момент не совпадают, поэтому в дальнейшем вы можете продолжить лечение ребенка по вашему усмотрению. Наличие ребенка в машине скорой медицинской помощи — это ответственность Черемховской больницы. Черемховская больница не признает его транспортабельным. Я прошу меня услышать, что наши специалисты признают не транспортабельным — поэтому ответственность за транспортировку вы можете взять исключительно на себя.

Взять ответственность за транспортировку на себя новосибирцы не могут — у них нет лицензии на перевозку тяжелых больных. Иркутские врачи настаивают на том, чтобы мальчик оставался в реанимации черемховской больницы — пока ребенок находится у них — врачи несут в том числе и уголовную ответственность за его жизнь. Сейчас 3-летнему Владу оказывают паллиативную помощь.

Геннадий ГВАК, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРКУТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Мне, конечно, хотелось бы поговорить — ведь там же в составе частной бригады есть реаниматолог — насколько он осознает свои риски. Ведь посмотрите состояние лабильности любого человека, взрослого, ребенка, даже перепад высоты играет на внутренние все вот эти вещи они обостряются , ну и так дальше и так дальше. вы сами летаете и понимаете, что это такое.

В сложившейся ситуации каждый пытается помочь так, как он считает нужным. Жители России уже сделали свой вклад — на помощь Владу Шестакову было собрано 10 миллионов рублей. У мальчика диагностирована нейробластома околобрюшного пространства четвертой стадии. Мальчик проходил лечение в Иркутске, Санкт-Петербурге и Москве, однако болезнь прогрессирует. В данный момент маме, если она все таки хочет перевезти сына в другую страну, необходимо найти медицинскую организацию, которая имеет законную возможность перевозки ребенка с таким заболеванием и готова рискнуть вместе с родными.