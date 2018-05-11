«Лукоморье на Байкале» стартовало в Иркутской области

На традиционный фестиваль деревянной скульптуры в этом году приехали 32 участника со всего мира. Работать предстоит с ангарской сосной.

Эти звуки в селе Савватеевка Ангарского округа слышны с самого утра. Здесь начался фестиваль «Лукоморье на Байкале». Участники — скульпторы по дереву из 15 стран мира. Это представители Мексики, Японии, Дании, Ирана, Бельгии. Марсело Чунин Чимбо добирался до Приангарья 27 часов с тремя пересадками. Умелец с 30-летним опытом прибыл из Эквадора. На фестивале в Сибири он впервые.

Марсело ЧУНИН ЧИМБО, СКУЛЬПТОР (ЭКВАДОР): Я уважаю всех участников фестиваля, но считаю, что у меня тоже есть возможность победить, так как моя фигура немного отличается от других.

В руках мастера модель будущего произведения. Такие эскизы на конкурс прислали 144 человека. К участию допустили только 32. Условия у всех равные — бревно диаметром не менее 60 см и высотой 4 метра. На изготовление скульптуры 8 дней. Этот мастер приехал из Самары. Сергей Ключников демонстрирует макет из вяза. В Иркутской области это дерево не растет. И сегодня работать придется с ангарской сосной. Тема композиции тоже едина.

Сергей КЛЮЧНИКОВ, СКУЛЬПТОР (г. САМАРА): Тема любовь. Когда я долго размышлял над этим. В общем-то очень широкая тема на самом деле. Методом исключения пришел, что все-таки материнская любовь она самая сильная из всех на Земле. Ну это мое личное, конечно.

Тема любви завершает трилогию «Вера, надежда, любовь». С 2016 года она воплощается в деревянном парке. Например, эта скульптура стала победителем прошлого фестиваля. Здесь раскрывается тема надежды. ежегодно работы мастеров оценивает экспертный совет. В него входят не только российские деятели искусства, но и эксперты из-за рубежа. Судить участников будут по нескольким критериям.

Терри ЛОФЕРС, АРТ-ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ «ЛУКОМОРЬЕ на БАЙКАЛЕ» (БЕЛЬГИЯ): Идея. Как они воплотили идею. Как они используют дерево. Потому что вы можете из большого такого бревна наделать просто спичек. Они должны использовать дерево должным образом. С уважением. Самое важное все-таки, в чем искусство. Ведь это может быть красиво, но это не будет искусством.

Как обращаться с деревом здесь несомненно знают. Ведь у большинства участников есть собственные мастерские на родине. Сам фестиваль деревянной скульптуры в прошлом году занял первое место во всероссийском конкурсе событийного туризма. За 6 лет существования «Лукоморье на Байкале» посетили 100 скульпторов со всего мира. Сейчас парк — единственный в мире, где деревянные скульптуры расположены круглый год. Новые скульптуры здесь появятся к 19 мая.