Лучшим школьникам Иркутска вручили стипендии мэра

Лучшие из лучших. Школьников Иркутска чествовали сегодня. Эти дети добились успеха в учебе, спорте, творчестве, научной деятельности. 300 учеников городских образовательных учреждений получили стипендии мэра. Глава города Дмитрий Бердников поздравил школьников в торжественной обстановке. Также он поблагодарил родителей и педагогов, которые внесли большой и весомый вклад в воспитание детей.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Мы отмечаем вас, ребята, лучших в различных отраслях, в различных сферах деятельности: спорте, учебе. Всех тех, на кого мы надеемся. Наше будущее. Вы молодцы, уже сегодня зарекомендовали себя лидерами, теми людьми, на которых впоследствии будет строиться жизнь и развитие нашего города, нашей области, нашего государства.

Владислав БУЛАНЧИКОВ, СТИПЕНДИАТ:

Я горжусь собой, я думаю, что я получил награду за то, что я активист, участвую во всех олимпиадах, в которых только могу. И я хочу передать привет своей маме, сестре и учителям за то, что они меня всегда поддерживают и продолжают поддерживать.