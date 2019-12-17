Лучшим школьникам Иркутска вручили стипендии мэра

Лучшим школьникам Иркутска вручили стипендии мэра

17.12.19

Лучшие из лучших. Школьников Иркутска чествовали сегодня. Эти дети добились успеха в учебе, спорте, творчестве, научной деятельности. 300 учеников городских образовательных учреждений получили стипендии мэра. Глава города Дмитрий Бердников поздравил школьников в торжественной обстановке. Также он поблагодарил родителей и педагогов, которые внесли большой и весомый вклад в воспитание детей.

 

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА:

Мы отмечаем вас, ребята, лучших в различных отраслях, в различных сферах деятельности: спорте, учебе. Всех тех, на кого мы надеемся. Наше будущее. Вы молодцы, уже сегодня зарекомендовали себя лидерами, теми людьми, на которых впоследствии будет строиться жизнь и развитие нашего города, нашей области, нашего государства.

Владислав БУЛАНЧИКОВ, СТИПЕНДИАТ:

Я горжусь собой, я думаю, что я получил награду за то, что я активист, участвую во всех олимпиадах, в которых только могу. И я хочу передать привет своей маме, сестре и учителям за то, что они меня всегда поддерживают и продолжают поддерживать.

 

Отдельной благодарности мэра Иркутска удостоился Вячеслав Дорошенко. 16-летний школьник совсем недавно спас маленькую девочку от похитителя.

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