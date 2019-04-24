Лучших учителей и воспитателей Приангарья наградили в Иркутске

Они посвящают свою жизнь чужим детям, а называют их своими. Люди, которым доверяют самое дорогое. Педагог — профессия, в которой работать можно только по призванию. Лучших учителей и воспитателей Иркутской области наградили сегодня в столице региона. Как заслужить высокое звание и какие призы вручили победителям, расскажем в следующем материале.

Учителя — люди, с которыми дети проводят даже больше времени, чем с родителями. А порой и доверяют то, что родным доверить не могут. Сложно представить, какую ответственность берут на себя педагоги каждый день. Сегодня в их адрес звучали самые теплые и восхищенные слова.

Учителя года Иркутской области выбирают в 30-й раз, воспитателя — в десятый. Впервые вручают приз лучшему «педагогу-психологу». И вот время главных номинаций. Воспитателем года стала Светлана Калиниченко — логопед иркутского детского сада номер 122. Мастером года — Иван Буцанов из Усть-Илимского техникума отраслевых технологий. А учителем года — Ольга Барановская.

Трем победителям вручили ключи от новых автомобилей. Учитель математики шелеховской школы №2 за руль садится робко — раньше машину не водила. Перед областным этапом Ольга стала «Учителем года» в Шелеховском районе. Теперь взяла новую вершину. За пять конкурсных дней писала эссе о своей работе, представляла собственную методику. Но самым волнительным, рассказывает педагог, стала работа с детьми. Каждому учителю дали незнакомый класс в незнакомой школе. Тему занятия назвали за сутки до урока.

Ольга БАРАНОВСКАЯ, ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА»: Мне попались очень хорошие дети, я им хочу большой привет передать. 7 в, 64-я школа, я вас люблю! Красной нитью всего конкурса были учебные задания, когда я беру задание, которое предложено в учебнике, возможно скучное, и дорабатываю его, фантазирую, доделываю, представляю себя в роли автора, а как было бы ребенку интересно подойти к этому заданию.

Ольга считает: победой обязана своим ученикам. А губернатор Сергей Левченко делится: учителя остаются в детской памяти на всю жизнь.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Прошло уже, конечно, много лет, но я хорошо помню учительницу литературы, учительницу физики, учительницу математики. Только уже во взрослом возрасте начинаешь понимать, что же они дали и с точки зрения характера, и с точки зрения знаний, и способности жить в обществе, не быть свободным от него. Учителя мне достались классные. Я желаю, чтобы у всех были такие учителя!

Лучший учитель и воспитатель Иркутской области отправятся представлять регион на всероссийском конкурсе в Москве. Шутят, поедут на новых машинах. А пока спешат принимать поздравления от своих главных и любимых помощников — учеников.