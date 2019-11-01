Лучших судебных приставов Иркутской области наградили

Судебные приставы отмечают профессиональный праздник 1 ноября. В управлении федеральной службы судебных приставов по Иркутской области сегодня чествовали лучших сотрудников. Им вручили грамоты и благодарности губернатора, Законодательного собрания Иркутской области, мэра и думы Иркутска, ведомственные награды. Также несколько человек получили новые звания. Сейчас в областном управлении государственного ведомства трудятся полторы тысячи сотрудников. Сегодня в их ряды вступили 9 новичков. Они принесли торжественную присягу. На праздник пригласили тех, кто возглавлял управление службы в первые годы ее существования. Сегодня ведомству исполнилось 22 года.

Владимир СИНЬКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ в 2000-2005 гг.: За 22 года служба, конечно, изменилась. Она действительно стала правоохранительной силовой структурой, потому что у нее сегодня очень много полномочий, которые переданы с различного уровня: и из полиции, бывшей милиции, и из других силовых структур. И мне хочется сказать, что в этой службе работают очень ответственные, порядочные люди, молодежь, которая приходит служить родине нашей, отчизне.

На празднике наградили и журналистов. Приз за лучший сюжет получила телекомпания «Аист». В январе мы рассказывали о благотворительном вечере, организованном службой судебных приставов. Средства от продажи билетов на этот концерт направили в детский хоспис и другие медицинские учреждения области.