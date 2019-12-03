Лучших спортсменов и тренеров наградили в Иркутской области

Торжественная церемония награждения за лучшие достижения в сфере физической культуры и спорта прошла в правительстве Приангарья. Лучшим спортсменом региона в 2019 году по олимпийским видам спорта признан бронзовый призер финала Кубка мира по пулевой стрельбе, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионата Европы Артем Черноусов. Лучшим тренером стала Галина Корзун. Кроме того, награды получили лучшие центры тестирования, муниципальные образования по развитию массовой культуры и спорта, команды по адаптивным видам спорта. Наградили и представителей СМИ. Наша коллега Анастасия Байдракова получила благодарность «За лучший материал о реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: То, что вы делаете, — это огромный каждодневный, добросовестный труд, никто вас не подгоняет. Это очень важно, чтобы вы давали вот такой пример для всех, кто с 9 до 6 ходит на работу, чтобы они также хорошо трудились, как вы тренируетесь.