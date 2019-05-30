Лучшие ученики иркутских школ искусств получили стипендии мэра

Юные художники и музыканты сегодня в центре внимания. В Иркутске чествуют лучших учеников городских школ искусств. Талантливые дети прошли отбор в номинациях «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» и «Сольное музыкальное исполнительство». Конкурс проходил с начала апреля. На участие было подано более 170 работ. Их оценивало профессиональное жюри — заслуженные работники культуры России. Лучшие ученики, а их 55 человек, получили стипендии мэра Иркутска. С творческими успехами детей поздравил глава города Дмитрий Бердников.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Сегодня дети наши должны знать, вступая в такой серьезный период, становясь лауреатами, номинантами той или иной премии, что впереди у них действительно большое и светлое будущее. Единственное, что, ребята, я хочу вам пожелать: ставьте высокие цели перед собой и добивайтесь их. А мы вам в этом поможем.

20 учеников удостоены звания «Лауреат» в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» и 10 — в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». Дипломантами конкурса в тех же номинациях стали еще 25 человек. Не оставили без внимания педагогов, они тоже получили заслуженные награды.