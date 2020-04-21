Лось вышел к людям в поселке Молодежном Иркутского района

Лось на льдине! Жители поселка Молодежный обратились за помощью к сотрудникам «К-9». Те, в свою очередь, вызвали на подмогу спасателей. Как проходила спасательная операция наблюдала наша съемочная группа.

Худой и откровенно уставший лось на льдине издалека напоминает мамонтенка из детского мультфильма. До того как выйти на реку, животное более трех часов гуляло рядом с поселком Молодежным. Утром его заметил Валерий Конкалевский. Сначала мужчине показалась, что это большая собака, но, приглядевшись, он с удивлением узнал лося. Говорит, раньше сохатых здесь не видели. Но вот появление других лесных жителей припоминает.

Валерий КОНКАЛЕВСКИЙ, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ: Здесь никого более дикого, чем сова, я не видел. Года три назад сюда она залетала, но потом ее кто-то застрелил. Две стреляных гильзы, и больше я ее не видел.

Местные жители обратились в питомник «К-9». Его сотрудники выехали на 15 километр Байкальского тракта, чтобы спасти животное. Но их первые попытки успехом не увенчались. Сначала лось убегал от спасателей. Животное даже попытались усыпить. Но это оказалось не так легко. Перед тем как снотворное подействовало, сохатый успел выйти на хрупкий лед. Под тяжестью собственного веса в 300 килограммов лось в любой момент мог оказаться в воде. К этому моменту на место уже приехали специалисты Госохотнадзора и областного министерства лесного комплекса.

Андрей ТРУМИН, ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОХОТНИЧЬЕГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Такое случается часто, особенно в начале весны, когда животные выходят из лесу и подходят к поселкам, близким к лесным массивам. Возможно, животное кто-то спугнул, и оно встало на льду, где мы его потом и обнаружили.

После спасения лося осмотрели ветеринары. Животное не пострадало, и его смело увезли как можно дальше от города.

Как лось оказался в пригороде, непонятно. Директор питомника «К-9» Вячеслав Славин объясняет: много лет назад на месте поселка Молодежного обитали лоси.

Вячеслав СЛАВИН, ДИРЕКТОР ПИТОМНИКА «К-9»: Когда здесь не было поселка, была миграция. Лоси постоянно тут ходили. Может, что-то осталось, что сюда их зовет, потому что местные сказали, что уже не раз. И во льду утонувших лосей видели. Именно в этом месте.

Сразу после спасения инъекция снотворного подействовала. Уставшее животное уснуло. Специалисты контролировали ситуацию, по их прогнозам, после пробуждения лось должен оправиться в лес.



