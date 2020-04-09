Летучие отряды начали действовать в Иркутской области

Летучие отряды отправились в профилактические рейды, чтобы проверить соблюдение режима самоизоляции. В составе каждого полицейские, волонтеры и представители правительства Иркутской области. Они проводят разъяснительные беседы и призывают граждан оставаться дома. Особое внимание уделяют людям преклонного возраста.

В Ангарске проверка улиц началась рано утром. И сразу же встреча с нарушителем. «Не спится» пожилой женщине. Ей тут же объясняют правила соблюдения режима и просят воздержаться от прогулок до окончания самоизоляции. В Ангарске в рейд отправились более тысячи активистов. Среди них старшие по дому и председатели ТОСов.

Татьяна ШЕРСТНЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА по СВЯЗЯМ с ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ОКРУГА: Здесь, как правило, два варианта. Либо по-добрососедски напоминать людям, что не стоит покидать квартиры и дома в столь непростое время. Либо, если сосед окажется несговорчив, наши активисты обязаны сообщать в правоохранительные органы о нарушении режима самоизоляции.

А в Братске ежедневно проводят рейды 50 патрульных групп. Во время режима повышенной готовности людям разрешено посещать ближайшие магазины, чтобы купить самое необходимое: продукты питания и лекарства. Также разрешено выгуливать собак и выносить мусор недалеко от дома.

В Иркутске жителям рассказывают простые правила безопасности целые волонтерские организации. У каждого добровольца есть специальный бейджик. На нем подписан индивидуальный номер регистрации. Пропуск позволяет бесплатно пользоваться муниципальным транспортом и свободно передвигаться по городу. Но только для осуществления контроля.

Дмитрий ХВАСТУНОВ, ВОЛОНТЕР «ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА»: Сейчас волонтеры работают совместно с сотрудниками полиции. Они работают на положенных им территориях в течение одной смены с 15.00 до 21.00. После патрулирования улиц они докладывают о проделанной работе. Отчитываются о найденных нарушениях.

После инструктажа в рейд. Среди людей есть и те, кто честно идет на работу и показывает специальный документ. А вот эту жительницу Иркутска-II в центре города встречают уже не в первый раз. Полицейские предупреждают: в третий раз ее ждут штрафы.

Сами волонтеры могут только рассказать людям о правилах безопасности. Составлять специальный акт о нарушении правил самоизоляции могут только сотрудники государственных органов власти. А выписывает соответствующее постановление уже федеральный суд.

Геннадий ТЕРЕХОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ и ОБОРОННОЙ РАБОТЕ: Недавно внесли изменения в кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают статьей 20.6 штрафы за нарушение режима повышенной готовности. Для физических лиц до сорока тысяч рублей, для юридических до 500 тысяч рублей.

Кстати, присоединиться к волонтерам может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Иркутского регионального волонтерского центра.



