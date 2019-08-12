Летний фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» состоялся в Иркутске

Быстрее, выше, сильнее. День физкультурника отметили в России в юбилейный, 80, раз. В Иркутске на стадионе «Труд» праздновали по-спортивному: забегами, стрельбой и прыжками. Там прошел летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Старт забегу на короткую дистанцию дает Ольга Курбан. Участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, обладатель золотого значка ГТО помогает спортсменам практическими советами: правильная стойка на старте помогает не лишиться драгоценных секунд. Участники сегодня не просто проверяют свои силы и надеются на значки. У лучших есть возможность попасть на Всероссийский фестиваль ГТО.

Диана ФИРСОВА, Анна КОХАН, УЧАСТНИЦЫ: В принципе, неплохо. Считай, мы два норматива уже сдали на «золото», бодрячком. В общем-то, нормативы такие легкие. За исключением стрельбы — очень маленькая мишень.

В праздник также поздравили тренеров, которые получили звание «Заслуженный работник физкультуры и спорта» Иркутской области. Александр Деханов вырастил не одного чемпиона в пауэрлифтинге. Анатолий Николаенко из Тулуна больше 45 лет отдал развитию спорта, его воспитанники в составе сборной России по легкой атлетике. Кроме того, у Иркутской области появился официальный посол ГТО. Ветеран Великой Отечественной Константин Познянский в свои 90 с лишним по-прежнему в отличной форме. Он одним из первых в стране сдал нормативы в 1934. Учился тогда в 1 классе.

Константин ПОЗНЯНСКИЙ, ПОСОЛ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО: Комплекс БГТО – «Будь готов к труду и обороне». Это, ребята, прямо было обозначено: с 1 по 8 класс школьники. И вот тогда я в числе первых выполнил нормативы комплекса ГТО и был награжден значком БГТО, который до сего времени мать сохранила после войны и мне передала.

А это новинка и гордость области — первый в стране передвижной мобильный центр тестирования ГТО. Автомобиль, оснащенный всем оборудованием: от гирь и дорожек для прыжков до тира, — способен добраться даже до самых дальних поселков. Так что сдать ГТО люди смогут, не выезжая в районный центр. Это важно для развития массового спорта в регионе.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы увеличиваем количество массовых мероприятий, которые проводятся, мы в этом году впервые провели сельские игры за пределами Иркутского района, провели в Заларинском районе зимние сельские игры, летние провели в Нукутском, то есть мы расширяем географию. Мы проводим спортивные соревнования впервые, такие как спартакиада городов, в прошлом году возродили спартакиаду северных территорий.

Сейчас в Иркутской области 30% жителей занимаются спортом. Растет и число спортивных объектов. В этом году в разных районах строят либо реконструируют 26 стадионов, бассейнов, физкультурных комплексов.