Легкоатлетический комплекс планируют возвести в Иркутске

Спортивному городу — новые спортивные объекты. В Иркутске ударными темпами создают места для активного времяпровождения. Ежегодно ведут реконструкцию стадионов, благоустройство многофункциональных площадок, возводят новые и приводят в порядок пришедшие в упадок физкультурно-оздоровительные комплексы. О дальнейших планах развития наш материал.

Молодежь Иркутска теперь занимается на современных площадках, которые активно создают в городе. Физкультурные комплексы, стадионы ремонтируют и возводят в областном центре. Место для тренировок необходимо и легкоатлетам. Поэтому в планах построить спортивный комплекс с профессиональным футбольным полем. И в рамках стратегии развития футбола России создать на его базе региональный центр подготовки.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Действительно мы все с вами знаем, что наши легкоатлеты вынуждены заниматься либо под открытым небом, либо манеж существующий, который тоже требует ремонта. И, конечно, такие комплексы должны отвечать современным требованиям.

Под строительство легкоатлетического комплекса уже определили площадку.

Александр КИМ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Выделен земельный участок на полуострове Кирова. Это большой муниципальный участок, который у нас по генплану предназначен как раз для спорта. Он подходит всем параметрам, которые были предъявлены минспортом Иркутской области.

Вопрос софинансирования строительства такого важного объекта из федерального и областного бюджетов обсудили мэр Иркутска Дмитрий Бердников и министр спорта региона Илья Резник.

Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Город Иркутск очень много делает самостоятельно, и, соответственно, хочется помогать именно там, где это востребовано и есть правильное отношение, в первую очередь, руководителя к спорту. Мы с вами вместе проводим и всероссийские, и международные турниры, это тоже стоит отметить. Безусловно, Иркутск является одним из приоритетных муниципальных образований, если не самым приоритетным в части строительства.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников также рассказал: пять крупных спортивных и оздоровительных комплексов отремонтировано и построено в Иркутске. В этом году открыли муниципальный ФОК на бульваре Рябикова, он очень популярен у жителей. Привели в порядок стадионы «Локомотив» и «Авиатор», которые в своих районах стали местом притяжения для любителей футбола. Останавливаться нельзя, отмечает мэр. В этом году начали возводить крытый каток в пади Долгой и ФОК на улице Баумана. В планах построить физкультурный комплекс в предместье Радищева, микрорайоне Лесном, а также спортивные модули в 8-й и 9-й школах.