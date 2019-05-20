Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, прошла в Иркутске

Старейшая легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, прошла на острове Юность в Иркутске. Защитить честь своего коллектива, школы или вуза вышли около 2000 человек. Об истории соревнований, которые объединяют поколения иркутян, и о сегодняшних участниках — в следующем материале.

На старт! Внимание! Марш! Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, на призы газеты «Восточно-Сибирская правда» — на острове Юность в Иркутске. В теплый майский день здесь собрались около тысячи человек, и каждый готов побороться за честь своей команды.

Петр МИХАНОШИН, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Бегу не только для того, чтобы показать какой-то результат, хотя это немаловажно. Но бегу для того, чтобы почувствовать командный дух.

Впервые подобная эстафета прошла еще в 1935 году, когда в стране активно развивали массовый спорт. С тех пор забеги проводили ежегодно. Бежал весь город — заняты были улица Ленина, Карла Маркса, вся набережная. Самая длинная дистанция — более 14 километров. Эстафета проходила и в годы ВОВ. Она была настолько популярна и почетна, что принять участие в ней за честь считали именитые спортсмены. В свое время в Иркутске в эстафете бежал Григорий Ивакин — участник Олимпийских игр и чемпион Советского Союза по легкой атлетике. А также Татьяна Гойшик — олимпийская чемпионка 80 года.

Сегодня, как и каждый год, эстафета проходит при поддержке Министерства спорта Иркутской области. Побороться за победу собрались профессионалы и любители: школьники, студенты сузов и вузов, сотрудники силовых структур, команды трудовых коллективов, спортивных клубов и многие другие.

Арина ДОДОВА, СТУДЕНТКА ИРГУПС: Когда ставишь свои личные рекорды это незабываемо.

Ну а самые почетные гости эстафеты — ветераны. Те, кому за 70, наравне со всеми вышли на дистанцию, чем в самом начале старта заслужили аплодисменты.