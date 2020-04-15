Ледовая обстановка ухудшается ежечасно

Так, на Иркутском водохранилище до залива Курминский уже открытая вода. На Теплых озерах 90% открытой воды, на «квадратах» рыхлый лед, его толщина не превышает 7 сантиметров. Тем временем рыболовы-любители продолжают рыбачить в этих местах. Правда, многие берут с собой спасательные средства: надувные баллоны, «ватрушки», веревки, доски. Но инспекторы предупреждают: не всегда они могут помочь. Совладать с паникой могут не все, а пребывание в ледяной воде может быть опасно для здоровья. Инспекторы ГИМС продолжают проводить рейды и предупреждают людей об опасности.