Пенсия — самое время учиться. Курсы «Старость в радость» скоро стартуют в Иркутске. Чтобы стать их участником, нужно подать заявку 3, 4 или 5 февраля. Иркутяне в возрасте от 55 лет и старше могут записаться на программы «бабушка-онлайн» — это уроки компьютерной грамотности, «бабушка-полиглот» — изучение английского, немецкого, французского или китайского языков, «бабушка-фитнес» — на этих курсах пенсионеры занимаются йогой и оздоровительной гимнастикой, а также занятия «бабушка-гламур», где научат уходу за собой. Кроме того, посетителей ждут курсы «рисунок с нуля», «танцующий город» и «театральное искусство». Запись на обучение ведут по адресу: улица Марата, 14, кабинет 108 с 9 до 18 часов. С собой необходимо взять паспорт.