Курсы финансовой грамотности для старшего поколения

Для старшего поколения подготовили бесплатный образовательный курс «Прививаем культуру финансовой грамотности». Слушателям курсов расскажут об онлайн-банкинге.

После сорокалетнего перерыва Ольга Кан села за парту. Ещё студенткой факультета финансов иркутянка изучала науку о деньгах. Современные технологии заставили пенсионерку вновь взять в руки учебник.

Ольга Кан, жительница г. Иркутска: Я уверена, что обязательно узнаю что-то новое, связанное с криптовалютой, с новыми законами, которые вышли в последнее время и за которыми я уже не слежу . Познакомлюсь новыми людьми, коллегами и это тоже будет интересно для моей жизни.

Иркутск стал одним из 30 городов России, где стартовал пилотный проект «Прививаем культуру финансовой грамотности» для старшего поколения. Курс рассчитан на 4 занятия. Занятия бесплатные, на первое пришли 29 человек.

Татьяна Колесникова, доцент кафедры финансов Байкальского государственного университета: По опыту моих родителей скажу, что они так же бояться финансовых технологий, но преодолеть страх можно, если не торопиться,подходить с умом и с ожиданием времени.

Каждому слушателю выдают методические пособия, где подробно расписано как использовать банковские карты, как оплатить услуги с помощью интернета, а главное как не стать жертвой мошенников в мире электронных возможностей. Курс разработан порталом для старшего поколения «Баба-Деда» и проходит при поддержке Банка России.

Александр Якимов, начальник отдела банковского надзора отделения «Иркутск» сибирского гу Банк России: Люди старшего возраста зачастую становятся жертвами мошенников, которые пользуются их доверчивостью и неосведомленностью в экономических вопросах, Новые знания позволят им увереннее чувствовать себя в мире современных технологий, помогут лучше разбираться в финансовых продуктах.

Помогают пенсионерам осваивать новые технологии волонтеры. Многие из присутствующих не владеют навыками работы на персональном компьютере, поэтому рядом продвинутые пользователи. Как признаются организаторы, уже есть желающие попасть во вторую группу. Учиться никогда не поздно, особенно считать деньги и приумножать свой капитал.