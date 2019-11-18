Кубок по хоккею с мячом памяти Александра Шишкина завершился в Иркутске

Юбилейный, десятый, кубок по хоккею с мячом, посвященный памяти самого титулованного иркутского хоккеиста Александра Шишкина, завершился в Иркутске. В этот раз соревнования собрали 16 детских команд из разных городов Иркутской области. Имена победителей назовем в следующем материале.

Кубок Александра Шишкина уже традиционно открывает серию соревнований по хоккею с мячом. В этом году на десятый по счету турнир собрались 16 детских команд из Иркутска, Шелехова, Усть-Илимска, Тулуна, Свирска, Саянска, Черемхово, Усть-Кута. За финальными играми наблюдал губернатор региона Сергей Левченко.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы сегодня с вами посмотрели хорошие игры, особенно, конечно, финал и за третье место. Я поздравляю всех призеров, которые сегодня здесь собрались. Ребята, я вам желаю, чтобы вы в дальнейшем побеждали на чемпионатах России и мира.

Посвящен кубок памяти самого титулованного воспитанника иркутского хоккея с мячом, мастера спорта международного класса Александра Шишкина.

Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы гордимся, что у нас есть, были такие спортсмены. Я очень рад, что мы уже в десятый раз в память о нашем выдающемся хоккеисте проводим вот такой турнир. Вместе с нами супруга, вместе с нами родственники. Мы всегда будем помнить Александра, чтить и равняться на него.

Глава Иркутской области вручил награды обладателям призовых мест. Бронзу турнира в Усть-Илимск увезла команда «Сибскана». Серебро досталось иркутскому «Рекорду». Сам кубок в этом году остался в столице региона.