«Кубок Байкала»: 3 золота и 2 бронзы у иркутских самбистов

Иркутские самбисты на международном турнире «Кубок Байкала» завоевали три золотые и две бронзовые награды. В весе до 82 килограммов победу одержал Евгений Алешков. Золотую медаль в весовой категории до 100 килограммов взял Антон Рубицкий. Еще одну медаль высшей пробы выиграл в весе свыше 100 килограммов старший тренер сборной Иркутской области, чемпион мира по боевому самбо Алексей Князев. Бронзовыми призерами стали Дмитрий Бодров и Бурхонон Равшанов.