«Кубок Байкала»: 3 золота и 2 бронзы у иркутских самбистов

«Кубок Байкала»: 3 золота и 2 бронзы у иркутских самбистов

04.09.19

Иркутские самбисты на международном турнире «Кубок Байкала» завоевали три золотые и две бронзовые награды. В весе до 82 килограммов победу одержал Евгений Алешков. Золотую медаль в весовой категории до 100 килограммов взял Антон Рубицкий. Еще одну медаль высшей пробы выиграл в весе свыше 100 килограммов старший тренер сборной Иркутской области, чемпион мира по боевому самбо Алексей Князев. Бронзовыми призерами стали Дмитрий Бодров и Бурхонон Равшанов.

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