Крупные легкоатлетические соревнования пройдут в Иркутске

Новые медали и кубки. Команда Приангарья готовится к участию в чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по легкой атлетике и второму этапу IX Летней спартакиады. Соревнования организует министерство спорта Иркутской области. Они пройдут по четырем возрастным группам в эти выходные на стадионе Иркутского национального исследовательского технического университета. В этом году на спортивном мероприятии будет грандиозное новшество.

Разминка, барьерный шаг, разножки. И так почти каждый день. Тренировки пять дней в неделю по 2,5 часа. Соревновательный период для мастера спорта Дарьи Скоробогатовой всегда волнителен, несмотря на то, что девушка занимается легкой атлетикой уже 11 лет и неоднократно становилась призером первенств России.

Дарья СКОРОБОГАТОВА, ЧЕМПИОНКА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ: Каждый старт волнителен. Нельзя недооценивать соперников, я никогда не уверена, что выиграю, всегда нужно думать о том, что можешь проиграть, все равно должен держать себя в рамках. Сейчас боевой настрой, я хочу выиграть, но я не уверена, что я это сделаю, потому что все соперники сильные. Особенно приезжают из других городов, все-таки Сибирский федеральный округ.

Вместе с Дарьей на стадионе политеха тренируются спортсмены со всей Сибири. Тренировки проходят в разное время, участников чемпионата и первенства Сибирского федерального округа, а также отборочного этапа IX Летней спартакиады 550 человек. Они выступят в разных видах легкой атлетики. В программу включен бег на несколько дистанций, толкание ядра, метание диска, копья, молота, прыжки с шестом, в длину, в высоту, тройной прыжок и эстафеты. Есть в этом году и одна важная особенность.

Василий ЩКУРБИЦКИЙ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ: Здесь будет впервые в России проведена спартакиада юниоров. Это 2000-2001 года рождения. Со своими спортсменами мы ожидаем, что у нас выступят практически все члены команды сборной России. У нас их 19 спортсменов таких, кто находится в составе сборной России, все примут здесь участие, надеемся, что выступим хорошо и попадем на финал.

Финал Спартакиады организуют в Чебоксарах. Там же пройдет юбилейный, сотый по счету, чемпионат России.