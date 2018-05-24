Крупномерные деревья будут высажены на центральных улицах Иркутска

Это серебристые и пирамидальные тополя, липы, вязы, ясени. Они приспособлены к сибирскому климату и условиям крупного города.

Их высота составит 2,5 — 3 метра. Об этом сообщила заместитель начальника отдела благоустройства городской среды Ольга Григорьева. Она отметила: сейчас проводится комплексная работа на 33 участках по центральным и магистральным улицам, а также в округах города. В том числе снос аварийных деревьев — они выявлены по итогам инвентаризации. Срубленные растения заменят новыми. Специалисты отмечают высокую приживаемость — порядка 80%.

Ольга ГРИГОРЬЕВА,ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Данная работа у нас ведется регулярно последние годы/, вдоль магистральных улиц у нас было высажено свыше тысячи зеленых насаждений, по которым подрядная организация проводит уходовые мероприятия. В этом году в рамках бюджетного финансирования у нас впервые у нас запланирован и полив, и прополка, и подкормка. То есть они не просто высажены и забыты. По ним ведутся регулярные работы. Татьяна ИВАНОВА, НАЧАЛЬНИК ЦЕХА по ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ и ОЗЕЛЕНЕНИЮ МУПЭП

«ГОРЗЕЛЕНХОЗ»: Сейчас с мая месяца ведутся уходовые работы — это прополка, подкормка, полив, придание кроне нужной формы, стрижка живых изгородей. Это первый этап. Он будет идти июнь месяц. Где то будет идти уборка сухостоя — погибших, сломанных деревьев, это мы все убираем. И я так планирую, что в августе месяце мы начнем посадку новых зеленых насаждений.

Всего с 2015 года на улицах Иркутска высажено более 15 тысяч деревьев и кустарников. Итогом такой работы должна стать постепенная замена деревьев, высаженных еще 50-60 лет назад, на новые.