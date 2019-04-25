Крематорий может появиться в Иркутске

Крематорий может появиться в Иркутске

25.04.19

Правда, если найдется инвестор, который захочет заняться этим бизнесом. Сегодня на заседании думы города внесли корректировки в правила землепользования и застройки. Теперь такой объект в принципе можно возвести. Площадки, которые рассматривают, расположены вдали от центра города, самая вероятная — Ленинский район, станции «Вересовка» и «Батарейная». Минимальный санитарный разрыв от жилой застройки должен составлять для таких объектов 500 метров.

 

Олеся КУЦАКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ и ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КОМИТЕТА по ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:

Была рассмотрена корректировка в правила землепользования и застройки, и в определенные территориальные зоны был добавлен основной вид разрешенного использования «крематорий». Это позволит нам в дальнейшем рассмотреть площадки под инвесторов, которые заинтересованы в этом бизнесе, которые хотят на территории города с условием обязательного санитарного разрыва построить данный объект.

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