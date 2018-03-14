Краеведческий квест по Академгородку

50 иркутских школьников приняли участие в краеведческом квесте. Так они решили поздравить с юбилеем Академгородок, в котором живут.

10-классница Виктория Алхимова желает удачи своей команде — ученикам лицея Иркутского государственного университета. Ребята решили проверить знания родного района — Академгородка. Сегодня принимают участие в краеведческом квесте.

Задания участники получают посредством социальной сети. На прохождение квеста отводится 2 часа. За это время участники 5 команд должны найти 12 точек в одном районе. Виктория Алхимова в знаниях своей команды из 8 человек уверена. Но перед соревнованиями кое-что в памяти освежили.

Виктория Алхимова, участница краеведческого квеста: Мы собирались заранее, искали историю Академгородка, изучали и исследовали карты. На самом деле Иркутск — это город активных людей, и мы не можем просто так оставить без внимания такое великое событие в нашем городе.

Событие — 55-летие Академгородка. Именно к этой дате молодежный клуб иркутского областного отделения Русского Географического Общества и решил провести краеведческий квест.

Егор Иванов, руководитель молодежного клуба Иркутского областного отделения русского географического общества: Мы решили как бы так подстегнуть интерес к истории Академгородка и других районов города через такую вот занимательную форму. Буквально, 50 лет назад, чуть больше, здесь было чистое поле, где стояли совсем небольшие какие-то постройки. А сейчас это вот полноформатный, большой район с хорошей инфраструктурой.

Эту составляющую узнали все без исключения 50 участников квеста. Академический мост Иркутска связывает два округа — Октябрьский и Свердловский. Теперь команда полным составом должна сфотографироваться на фоне отгаданного объекта. Ответ организаторы в режиме онлайн отслеживают в социальной сети. Если он верный — школьники получают следующее задание.

Ветреная погода не напугала искателей приключений. И они отправляются на следующую точку. Результаты квеста школьники узнают сегодня вечером. Победители отправятся на дегустацию мороженого и лазерный бой.