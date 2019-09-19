Корреспондент «СМ-номер один» расскажет, как живут люди в бывшем общежитии ИВВАИУ

Тема, которая не перестает быть острой более 10 лет. В свежем номере «СМ Номер один» корреспондент издания Дина Оккерт расскажет о том, как живут люди в бывшем общежитии ИВВАИУ. Поводом для написания стала очередная попытка жильцов обратить внимание властей на разрушающийся дом. В новом материале ответ на предыдущие публикации даст администрация Иркутска. Также вы узнаете кто в ответе за жилье и с какими проблемами жители сталкиваются в преддверии зимы.

Дина ОККЕРТ, КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ «СМ НОМЕР ОДИН»: Ситуацию, в которой оказались семьи гражданских сотрудников ИВВАИУ, проживающие в этом общежитии, мы отслеживаем уже на протяжении 10 лет. И, к сожалению, на протяжении всего этого времени ситуация не меняется. Люди живут в здании, за которое никто не отвечает. А в самом здании обрушиваются и осыпаются стены, промерзают стены, в нем давно протекает крыша, масштабы всего просто катастрофичны.