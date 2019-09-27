Корреспондент еженедельника «Пятница» расскажет о пенсионной афере

Корреспондент еженедельника «Пятница» расскажет о пенсионной афере

27.09.19

Пенсионная афера, или как более 300 человек пострадали от незаконной деятельности негосударственных фондов. Корреспондент еженедельника «Пятница» Ирина Покоева разобралась в проблеме людей, которые доверились аферистам. Жители нашего города неожиданно узнали, что их пенсионные накопления передали в различные фонды, не известные им. Подобные случаи также зафиксированы в других городах и районах Иркутской области. Возбуждено 12 уголовных дел.

 

Ирина ПОКОЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ПЯТНИЦА»:

О том, что появилась такая проблема, мы узнали из пресс-релизов прокуратуры Иркутской области. Оказывается, уже около года люди, сами не зная того, оказались обманутыми. Неизвестные подделали документы и забрали документы из пенсионного фонда России.

 

Познакомиться с этим материалом можно уже в свежем номере еженедельника «Пятница».

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