Корреспондент еженедельника «Пятница» расскажет о пенсионной афере

Пенсионная афера, или как более 300 человек пострадали от незаконной деятельности негосударственных фондов. Корреспондент еженедельника «Пятница» Ирина Покоева разобралась в проблеме людей, которые доверились аферистам. Жители нашего города неожиданно узнали, что их пенсионные накопления передали в различные фонды, не известные им. Подобные случаи также зафиксированы в других городах и районах Иркутской области. Возбуждено 12 уголовных дел.

Ирина ПОКОЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «ПЯТНИЦА»: О том, что появилась такая проблема, мы узнали из пресс-релизов прокуратуры Иркутской области. Оказывается, уже около года люди, сами не зная того, оказались обманутыми. Неизвестные подделали документы и забрали документы из пенсионного фонда России.

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