50 артистов соревнуются за звание лучшего в ангарском дворце культуры «Нефтехимик». Победители отправятся на финальный тур в Москву.

Так зажигаются звезды. Дворец культуры «Нефтехимик» собрал лучшие самодеятельные коллективы «Ангарской нефтехимической компании». Более 250 участников демонстрируют на сцене свои таланты. Конкурсанты выступают в разных номинациях: хореография, вокально-инструментальные ансамбли, эстрадно-цирковой и оригинальный жанры. Всего 47 номеров. Возраст участников от 7 лет. Конкурсанты не только из числа сотрудников «Ангарской нефтехимической компании», но и ангарчане.

Ксения Шикунова, участница корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»: Наш номер называется «Волшебный сон». Этот номер мы делали месяца 2 наверно. Нам очень понравилось. Принимаем участие в этом конкурсе первый раз. И мы очень сильно хотим, чтобы прошли во второй тур.

Корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды» проходит в Ангарске в восьмой раз. Победители отборочного тура отправляются на зональный в Красноярск. Финал проходит в Москве. На столичной сцене уже выступала цирковая студия «Пирамида». Этот коллектив — один из самых опытных конкурсантов. Своё мастерство показывают в четвертый раз. С каждым годом готовят более сложные номера.

Виктория Чекардина, Юлия Дедович, участницы корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды»: Готовили номер мы очень долго. Все отрабатывали, чтобы было все хорошо и красиво. Уже проходили несколько раз в Москву. В прошлом году проходили в Красноярск. Надеюсь, в этом году до Москвы дойдем.

акже на конкурсе представлено 20 работ в номинации «Отражение». Это живопись, рисунок и фотография. Номера оценивают члены жюри. Результаты отборочного тура станут известны через неделю.