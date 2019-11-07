Цифровой дисплей вместо механических приборов. Корпорация «Иркут» представила кабину современного лайнера МС-21, который собирают в цехах Иркутского авиазавода. Можно ли положиться на бортовые компьютеры? Почему «будильники» теперь в прошлом и чем заменили штурвал?

Для сравнения. Приборная панель легендарного ЯК-40 выглядела так: в первом реактивном пассажирском самолете типичное оборудование — их еще называют «будильники» или «часики» — аналоговые приборы стрелочные, много лампочек, сигнализаторов. Летчик-испытатель Василий Севастьянов поясняет: большая нагрузка на экипаж, чтобы за всем уследить.

Василий СЕВАСТЬЯНОВ, ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ 1 КЛАССА: Такая глубина автоматизации, которая сейчас присуща современным самолетам, здесь недоступна, поэтому приходится много анализировать, все такие логические связи и вычисления выполнял пилот.

И вот новая веха в самолетостроении. Аналоговые кабины сменили стеклянные. Первая демонстрация кабины сверхсовременного МС-21. И в отличие от привычных некогда «будильников» в ЯКе здесь дисплеи. Здесь, например, вся пилотажная информация, далее навигационные данные, состояние двигателя. И самое интересное — управляется огромная махина не штурвалом, а с помощью трекбола.

Василий СЕВАСТЬЯНОВ, ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ 1 КЛАССА: Все так же, как на компьютере в домашних условиях, все сложные операции, которые выполнять нужно было в кабинах старого поколения, здесь вся информация подготавливается в нужном виде, не требуется никаких вычислений.

К тому же новое оборудование не только может показывать сложившуюся обстановку, но и прогнозировать ее. Бортовые компьютеры ведут постоянный анализ и выдают сигнал пилоту, как просто выйти из сложной ситуации, которая может возникнуть в полете. Чтобы не допустить внештатных ситуаций, каждая система дублирует сама себя. Еще плюсы для летчиков — снижено эмоциональное напряжение, а значит, безопасность полетов на самом высоком уровне.