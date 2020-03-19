Коронавирус внес свои коррективы и в планы иркутских спортсменов

По всему миру массово отменяют соревнования и командные сборы. А некоторые крупные международные турниры перенесли на следующий год. Но, чтобы не потерять форму, воспитанники иркутских детских спортивных школ продолжают тренировки.

Каждое утро начинается с вынужденных планерок. Тренерский состав детско-юношеской городской спортивной школы «Лидер» слушает инструктаж по безопасности занятий в спортивных залах и бассейнах. Спортсооружения теперь обрабатывают в разы чаще. Дополнительно наставники информируют и родителей. Пропускать тренировки врачи не советуют, а самих юных спортсменов стараются чаще проверять на медосмотрах. Не меньше внимания персонал уделяет и гостям ФОКа, для них прямо на входе поставили флакон с антисептиком, на стендах разместили памятки с инструкцией по безопасности. А каждый сотрудник спортивной школы в обязательном порядке обрабатывает руки приходя на работу.

Лариса КОМЛЯКОВА, ВРАЧ: Я вам вчера сказала, что рекомендации минздрава нужно выполнить, несмотря ни на что, войти в положение, понять его. Отдельно поговорить с посетителями, сказать, как они должны себя вести. Также теперь у нас больше дезинфицирующих средств для обеспечения безопасности и полов, и всего, что только можно.

Главное — обезопасить тренировочный процесс. Чтобы занятия не прерывались, каждое помещение чистит целая команда. Например, бассейн дважды в день обрабатывают специальным водным пылесосом. Режим уборки увеличился до четырех раз в сутки. Специалисты меняют друг друга посменно.

Аркадий ЖУРАВЛЕВ, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ЛИДЕР»: В настоящий момент мы работаем в штатном режиме. Единственное, что сейчас отменили все массовые спортивные соревнования. Тренировочный процесс пока что не отменяли, работаем в штатном режиме. Проводим профилактические беседы, инструктируем как детей, так и родителей.

Сегодня на утреннюю тренировку по плаванию пришли не все. Многие дети болеют, но, наставники успокаивают: весной — это обычное дело. А вот в зале для бокса больше желающих поддержать физическую форму. Даже отмена всех ближайших соревнований не сказалась на количестве спортсменов. Работает и недавно открытая секция аэробики. Кстати, зал для занятий обрабатывают новыми специальными химикатами. Ими также полируют входные двери и коридоры.

Валентин БЫКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ЛИДЕР» ПО АХЧ: Сейчас мы во все средства добавили концентрат с высоким содержанием хлора для борьбы с болезнетворными бактериями.

Прерывать тренировки совсем во многих спортивных школах не планируют. Но даже в случае приказа об отмене у тренеров есть специальные методики для индивидуальных занятий.



