Контрольно-пропускному пункту «Байкал» аэропорта «Иркутск» 70 лет

В октябре 1944 года из аэропорта «Иркутск» был совершен первый рейс за границу. Тогда открыли контрольно-пропускной пункт «Байкал». Об особенностях и правилах работы пункта в XXI веке — в нашем следующем материале.

Тут все, как на светофоре. Красный — стой. Зеленый — иди. Пограничный контроль нужно проходить без головных уборов и очков. После досмотра пассажир попадает в стерильную зону, или попросту зал ожидания. Одновременно здесь могут находиться до 600 пассажиров.

Летом аэропорт обслуживал до 30 международных рейсов в сутки. В основном, это Средняя и Восточная Азия. Сейчас в расписании появилась Турция. Однако Иркутск может принять и незапланированный самолет. Так было в ноябре 2018, когда из-за поломки у нас приземлился «Боинг 777» авиакомпании «АэрФранс».

Сергей ЧАПЧЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КПП «БАЙКАЛ»: Сложности определенные были, но мы руководствуемся принципами гуманизма. Поэтому было решение размещать пассажиров в городе. Естественно, мы выставляли за ними наблюдение. Такие случаи решаемы. И мы не первый пункт пропуска, который с этим сталкивается.

Обычно же все штатно. Пассажир, прилетая из-за границы, проходит контроль. По нормам на каждого человека допускается 3 минуты. Проверяя по специальной базе документы, контролер еще и наблюдает за человеком. Нервничает ли? Ведь иногда приезжие пытаются обманом попасть в Россию по поддельному паспорту. Россияне же обычно шутят.

Алексей, СОТРУДНИК КПП «БАЙКАЛ»: В принципе, у россиян это «наконец-то, я дома», » очень рад видеть русские лица». Это после долгого обычно путешествия.

Запрет на вылет за границу может быть по нескольким причинам. Это просроченный паспорт или долги. Особое внимание несовершеннолетним.

Дмитрий ЛОСКУТОВ, НАЧАЛЬНИК КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА «БАЙКАЛ»: Должен следовать в соответствии с законом в сопровождении хотя бы одного из родителей или попечителя-опекуна. Если он следует с сопровождающим, то в обязательном порядке оформляется нотариально заверенное согласие родителей. Там указывается четко страна выезда, дата, с какого по какое число. Ну и, соответственно, данные лица, которое сопровождает.

В этом году пункту пропуска «Байкал» в международном аэропорту «Иркутск» исполняется 70 лет. Первые рейсы были в Монголию, а затем начали летать в Китай. Эти страны и сейчас среди востребованных направлений. Соседи же.