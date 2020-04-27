Занятия со спортсменами отменены. Лошади простаивают. Конный спорт Иркутской области просит поддержки. Как живут скакуны на самоизоляции и с какими они столкнулись проблемами?

Русский рысак по имени Базон — победитель чемпионатов Иркутской области по троеборью и конкуру. Он сейчас отдыхает. А должен был готовиться к новым турнирам. Из-за ситуации в мире лошади так же, как и другие спортсмены, находятся на самоизоляции. Но они не просто не выходят на соревнования, но и не получают должной физической нагрузки.

Сейчас в центре работают только берейторы, они ухаживают за лошадьми и стараются тренировать так хорошо, как это возможно в нынешних условиях. Но очень просят помочь.

Юлия КОЧЕТОВА, ДИРЕКТОР КОННОСПОРТИВНОГО ЦЕНТРА: Мы очень нуждаемся в поддержке региональных органов власти, и я считаю, что самое лучшее, чем они могут нам помочь, — это позволить работать в плане спорта, в плане занятий со спортсменами индивидуальных, и тогда мы справимся, тогда мы выживем.

Если лошади не давать выплеснуть энергию, она может переборщить с ней в следующий раз. Для здоровья скакуна это плохо, мышцы без тренировок ослабевают. В этом конноспортивном центре 11 лошадей, чтобы каждой дать нужную нагрузку, берейтор должен тренировать с утра до вечера без перерыва, что физически невозможно.

Ирина ВАСИЛЬЕВА, БЕРЕЙТОР: Так как сейчас у нас не проходят тренировки со спортсменами, мы своими силами пытаемся дать им необходимый моцион, но все равно не хватает. Конечно, потому что нужное количество людей не приходит, тяжело. Каждой лошади нужен как минимум час для полноценной работы, для полноценного движения. Ну и не справляемся мы без спортсменов.

Есть и много других проблем. Например, денежные, ведь конный центр — это тоже малый бизнес и живет за счет спортсменов. Каждой лошади, как и любому животному, необходимо внимание и общение. Без своих хозяев спортсменов они очень скучают.

Каждый может помочь конным клубам Иркутской области, если пока не личным общением, то кормами или материально. Пока нет спортсменов и посетителей, нет и средств. Сейчас в Иркутске 8 конных клубов, вы можете направить помощь в любой из них.



