Конкурс по выборам мэра начнется на ближайшем заседании думы

Месяц-полтора. Через это время в Иркутске появится новый мэр. Во всяком случае такой срок обозначил сегодня председатель городской думы Дмитрий Ружников. Ведь на внеочередном заседании народные избранники завершили разработку нормативно-правовой базы, необходимой для проведения выборов главы города.

В повестке внеочередного заседания вопросов немного. Главный — принятие поправок в регламент думы. А значит, завершение работы по разработке нормативно-правовой базы, необходимой для выборов мэра. Впрочем, вначале надо решить с уходящим градоначальником.

Дмитрий Бердников написал заявление по собственному желанию. Но перед этим назначил вице-мэром Руслана Болотова. Согласно законодательству теперь он будет исполнять обязанности руководителя администрации Иркутска. Если говорить проще, то будет «на хозяйстве». К такой работе ему не привыкать. Ведь до марта 2020 он был главой областного правительства. По ряду вопросов сотрудничал как с мэрией, так и с депутатами. Но на вопрос одного из избранников о планах на новом месте ответил просьбой «дать время познакомиться с делами».

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА:

Все-таки более детальное знакомство — это общение с человеком конкретным, с его обязанностями. Все-таки это немного разные задачи, и в Конституции не зря записано о распределении полномочий между муниципальной властью и государственной. Поэтому все, что необходимо, сделаю. Я открыт для общения в любое время для всех здесь присутствующих и для жителей города.

Дальше депутаты перешли к поправкам в регламент думы. Согласно изменениям теперь главу Иркутска депутаты будут выбирать не из своего числа, а из списка кандидатур, одобренных специальной конкурсной комиссией. Цель — набрать две трети голосов. А это 24 из 35 возможных. На выборы дается максимум три тура.

Максим АБРАМОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ДУМЫ г. ИРКУТСКА:

У одного депутата один голос. Он его отдает только за одного того или иного кандидата. И надо понимать, что если в третьем туре депутаты не смогут выбрать мэра Иркутска, то выборы у нас признаются несостоявшимися. И конкурсная комиссия начнет заново проведение конкурса в соответствии с тем положением, которое было принято в феврале.

Поправки приняты единогласно и без лишних вопросов. Этому способствовала заранее проделанная работа на депутатских комиссиях.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

Процедура на текущий момент по избранию мэра после принятия данного решения, она полностью выстроена. Все учтены моменты. Что же до решения эскс-мэра, то это все у нас описано в уставе и регламенте, и Андрей Лабыгин напомнил, что подобное было в 2009-2010 годах.

Конкурс по выборам мэра начнется уже на ближайшем заседании думы. По словам спикера, этот процесс не должен занять более полутора месяцев.



