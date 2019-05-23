Конкурс детских рисунков «Мир спорта глазами детей» прошел в Иркутске

Конкурс состолся уже в 17 раз. Традиционно его проводит газета «Сибскана». Рисунки на суд жюри присылают со всей области. В этом году их было более 100. Работы разделили по нескольким номинациям: спорт глазами девочки и мальчика, волейбол, тяжелая атлетика, единоборства, мини-футбол, шахматы, а также специальный приз за дебютное участие в конкурсе от хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы рады, что растет очень хорошее поколение, которое любит и спорт, и живопись и любит рисовать. То есть развивается гармонично. Очень здорово. Мы все к этому стремимся.

3 место в конкурсе завоевала Анна Ергина из Иркутска, 2-е место у Дианы Ивановой и Екатерины Демченко из Усолья-Сибирского, главный приз достался Виктории Комаровой из художественной школы №3.