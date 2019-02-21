Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся в Иркутске

Праздник мужества и силы. День защитника Отечества отметят в России в субботу. А сегодня по традиции защитников поздравили в Иркутском театре народной драмы. Большой концерт к 23 февраля там проводят уже более 20 лет. В зрительный зал приглашают ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, а также их родственников. Для них выступают вокальные и танцевальные коллективы и артисты театра. Организует праздник депутат думы Иркутска Михаил Корнев.

Михаил КОРНЕВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: День защитника Отечества — это святой день для каждого из нас. Вообще в театре образ защитника Отечества, наверное, один из самых главных. Это и Василий Теркин у нас, это и Яков Похабов, это и сибирские стрелки Великой Отечественной войны. И вот эту струнку, эту любовь к нашей воинской истории почувствовал наш зритель. Прежде всего, ветераны Великой Отечественной войны, пожилые люди, молодежь. Людмила БУКРЕЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА ЮБИЛЕЙНЫЙ г. ИРКУТСКА: Традиционно я уже хожу сюда 18 лет. Ходила еще в Союзе пенсионеров, теперь Совет ветеранов. Самое главное — общение. А то, что еще за столом посидят! Главное, что ветераны пообщаются между собой в праздник.

И по традиции все 20 лет в зале Театра народной драмы нет свободных мест. Сегодня там особенно тепло чествовали участников Великой Отечественной войны. Им вручили подарки, а вокальные и танцевальные коллективы исполнили свои лучшие номера.