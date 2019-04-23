Коммунальщики Иркутска очистили подвал от мусора и оставили весь хлам на придомовой территории

Убрались так, что нужна новая уборка. Грязь и мусор оставили сотрудники управляющей компании у подъезда одного из домов в микрорайоне Солнечный Иркутска после чистки подвала. Завал на придомовой территории не убирают уже несколько дней. Почему, разбиралась наша съемочная группа.

Груда коробок, старые фотографии, ненужные сундуки и предметы быта здесь прямо под окнами пятиэтажного дома. Уютный тихий двор на улице Байкальской уже больше двух недель жителей не радует. Дело в том, что в начале апреля управляющая организация в целях противопожарной безопасности и для соблюдения санитарных норм очистила подвалы и чердаки от скопившегося за год хлама. Но почему-то оставила его на придомовой территории. Теперь при выходе из подъезда жильцов встречает куча мусора.

Раиса КУЗЬМИНЫХ, ЖИТЕЛЬ ДОМА №270 НА УЛИЦЕ БАЙКАЛЬСКАЯ: Вот за 20 лет впервые. Всегда было чисто, аккуратно. Мы долго терпели, потому что я понимаю, сейчас субботники, нужно все убирать, может быть, нет дворников лишних, людей, которые бы этим делом занимались.

Причем такая ситуация не у каждого подъезда. Придомовую территорию не убрали только на одном из участков. С первого взгляда может показаться, что коммунальщики специально проходят мимо или не замечают мусорного завала. Но в управляющей компании поясняют: отходы вывозят постоянно, правда, подрядчик не всегда справляется с объемом работы.

Александр КАЛУГИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ: Объем мусора большой, так как в городе проходит месячник, производим очистку чердаков и подвалов. В связи с большим количеством мусора просто перевозчик не справляется с поставленными задачами. Мы заявки подаем, но, возможно, несколько дней происходит задержка по вывозу мусора. Завтра утром этот мусор будет вывезен.

В целом, жители дома своей управляющей компанией довольны и надеются, что подобных казусов больше не повторится. Тем временем если организация не выполнит обещаний и мусор не вывезет, то компании придется выплатить штраф до 55 тысяч рублей.