Комедию «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым в главной роли могут увидеть иркутяне

Выходные будут холодными. Уже сегодня ночью по области прогнозируют снег и понижение температуры до -12 градусов. В столице региона столбик термометра опустится до 2 градусов ниже ноля. Но пусть погода не помешает вам приятно провести уикенд. Осеннее настроение поднимет поход в кино. Сейчас в прокате комедия «Девушки бывают разные» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Трое друзей отправились отдохнуть в Мексику. В первый же день как следует отметили свой приезд. Дальше воспоминания обрываются, но память мужчинам возвращают люди криминального авторитета, которому друзья сильно навредили прошлой ночью. Мафиози играет Дмитрий Нагиев. Спасти друзей, оставшихся без денег и документов, может только преображение в девушек. А чтобы заработать сто тысяч долларов и вернуться домой, им придется участвовать в турнире по серфингу.

— Фильм очень понравился, очень веселый, заводной, драйвовый. Подходит, чтобы посмотреть со второй половинкой, хорошо провести время и отдохнуть. — Смеялись от души, рекомендую к просмотру. Состав актерский великолепный. — Когда в главной роли Дмитрий Нагиев, это всегда знак качества. Ну и фильм о том, когда мужчины переодеваются в женщин, — это всегда смешно. Вспомните «В джазе только девушки». Ну и когда за окном серая осень, а там такое яркое лето, это, конечно, поднимает настроение.

Жаркое мексиканское лето уже в кино.