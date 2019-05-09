Колонны «Бессмертного полка» продолжили парад в Иркутске

Уже пятый раз в областном центре состоялась эта акция. С портретами своих родных и близких по улицам города прошли тысячи горожан.

Колонны «Бессмертного полка» формируются заранее у Московских ворот и танка «Иркутский комсомолец». Задолго до начала шествия к точкам сбора уже начали подходить иркутяне с портретами своих близких. У каждого своя семейная история. На фото деды, отцы или, как у Олега Кожина, старшие братья.

Олег КОЖИН: Курсы не успели закончить, бросили под Курск, как раз попал под Прохоровку. От его роты остался в живых один человек только. После войны нашел моих родителей, земляк был потому что, и рассказал, как брат погиб. 127 человек хоронили в одной большой воронке. Хоронили в шинелях просто — не справлялись, не успевали — столько было мертвых.

Сохранять память важно в поколениях. Именно на это направлена акция. Многие признаются: когда стали в ней участвовать, больше узнали о своих близких, нашли новую информацию, еще раз рассказали о дедушке детям.

В Иркутске колонны «Бессмертного полка» впервые прошли в 2014-м. А зародилась акция под этим названием в 2012-м в Томске. Но еще раньше в разных городах в разные годы, начиная с 1965-го, когда впервые официально праздновали годовщину Победы, люди выходили с портретами отцов и дедов, поэтому движение можно назвать истинно народным.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Движение «Бессмертный полк» в Иркутске с каждым годом все больше и больше людей вовлекает в шествие. И мы ожидаем, что более 40 тысяч в этом году примет участие, и мои родственники, родные, близкие тоже участвуют в этом шествии. Евгений СТЕКАЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Я считаю, тот человек, который придумал, он просто придумал уникальную вещь, потому что человек умирает дважды. Первый раз физически, и 30 миллионов советских граждан мы уже никогда не вернем. Но человек будет жить вечно, если о нем помнят. И благодаря таким акциям, чем больше будет людей в них вовлечено, тем дольше будет эта память.

У многих участников колонны было по нескольку портретов, люди пели песни, то и дело по строю прокатывалась волна победного «Ура!». Да и как может быть иначе, если все мы, вся страна — наследники той Победы.