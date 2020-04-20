Книгу «Легенды русского хоккея» представили в Иркутске

«Легенды русского хоккея». Двухтомник под таким названием увидел свет в Иркутске. Над уникальным проектом работали десятки авторов от Хабаровска до Стокгольма.

12 месяцев. Именно столько, если округлять, заняла основная часть работы над книгой. И ранее то, что казалось сказкой, стало явью. Спасибо всероссийской авторской группе. Естественно, с мозговым центром в Иркутске. 46 главных героев и сотни тех, кто ковал своей игрой славную историю.

Михаил КЛИМОВ, ЖУРНАЛИСТ: Ну, не как лубочная картинка, что все они богатыри русские, без страха и упрека, без недостатков. А чисто с человеческой точки зрения. Потому что мы знаем, что у всех великих, гениальных спортсменов нелегкие судьбы. Порой драматические, порой выдающиеся.

800 страниц известных и малознакомых фактов. В итоге это не просто сборник, а энциклопедия выступлений национальной команды. От первых неофициальных времен Российской империи до битв со шведами наших дней. Одних только фотографий собрали больше тысячи.

Игорь ВЕРХОЗИН, АВТОР ИДЕИ ПРОЕКТА «ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО ХОККЕЯ»: Задействовали коллекции всех частных фотографов. В Москве, в Ульяновске. Находили каких-то людей, которые уже более 50 лет собирают фотографии. У нас в Красногорске есть замечательный архив кино и фотодокументов России, мы его задействовали, все, что возможно было «выгрести оттуда, мы выгребли». Мы задействовали Уральский госархив в Екатеринбурге.

Показать книгу миру планировали в начале апреля на первенстве планеты. Но его перенесли. Однако октября ждать не стали. Такую работу должны увидеть прямо сейчас.

Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ни по одному виду спорта нет такого издания, которое есть у нас. Думаю, что книга будет востребована сильно и у нас в России, и теми любителями хоккея, которые живут за рубежом.

Оценив уровень и качество работы, глава региона пообещал наградить авторский коллектив, который, несмотря на все трудности, справился со сложной задачей и большим объемом работы.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Это показатель того, что руки никто не должен опускать. Мы должны сделать так, чтобы вся ситуация нас больше сплотила. И все решения, которые мы приняли, мы выполним. Иркутск должен провести чемпионат мира по хоккею.

Презентацию не зря провели в новом дворце ледовых видов спорта. Он практически готов. К 15 августа завершится благоустройство территории. И свои двери «Байкал» откроет уже в начале сентября.



