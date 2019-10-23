Книгу «Греко-римляне Сибири» представили в Иркутске

Их борьба, как спектакль. А жизнь та еще драматургия. В Иркутске увидела свет книга «Греко-римляне Сибири», посвященная сибирякам — борцам греко-римского стиля. Автор Александр Ширшиков со знанием дела рассказал о представителях этого вида спорта, которые стали известными и знаменитыми на мировых коврах.

Александр ШИРШИКОВ, АВТОР КНИГИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: У нас первый олимпийский чемпион в Сибири, наш земляк Константин Григорьевич Вырупаев — это же тоже о чем-то говорит. Да и потом целая плеяда, они все показаны на обложке книги. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, мира.

На презентации издания присутствовали ветераны греко-римской борьбы, любители спорта. Тираж книги всего тысяча экземпляров. Из них половина уйдет легендарному Александру Карелину. Трехкратный олимпийский чемпион не только помог в публикации книги, но и будет ее распространять по всему миру во время своих поездок. Также часть тиража отправится в библиотеки региона, в музеи, например спорта Иркутской области и истории города Иркутска. Его директор Сергей Дубровин тоже поучаствовал в том, чтобы издание вышло в печать.