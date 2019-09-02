Класс Росгвардии появился в иркутской 44-й гимназии

Необычный класс открылся в иркутской 44-й гимназии. Дети будут учиться стрелять, изучать военную технику, заниматься строевой и физической подготовкой. Росгвардия открыла профильный класс для 32 учеников. Кто станет их классным руководителем и какие уроки пройдут уже в ближайшие дни, расскажем далее.

Необычный классный руководитель — в военной форме — теперь будет наставником учеников 5 Г в 44-й гимназии. В классе Алексея Волка 32 ребенка: 12 девочек и 20 парней. Все пришли с большим интересом.

К созданию класса Росгвардии в обычной образовательной школе шли долго. Обсуждали все тонкости с департаментом образования Иркутска, подключили родителей. И вот решение принято. Личный состав управления Росгвардии по Иркутской области официально взял над новым классом шефство. Кстати, от юных росгвардейцев требуются отличная успеваемость, образцовая дисциплина и крепкое здоровье. В профильном классе не только обязательные занятия из школьной программы, но и ряд военных предметов: под руководством опытных офицеров будут заниматься строевой и физической подготовкой. Но и это еще не все.

Алексей ВОЛК, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 5Г КЛАССА РОСГВАРДИИ ГИМНАЗИИ №44: Мы будем заниматься не только в школе, но и ездить в военные части. Ребята будут участвовать в различных соревнованиях, выездных занятиях, посещать экскурсии на полигонах, встречаться с ветеранами спецназа и посещать подразделения управления Росгвардии по Иркутской области, мы будем прививать детям интерес к профессии, чтобы они уважали людей в погонах.

Уже 3 сентября детей пригласили в подразделение ОМОН на урок мужества, который посвятят 100-летию со дня рождения великого конструктора Михаила Калашникова. Там ученики посетят выставку оружия.