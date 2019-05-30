Кладбище памятников архитектуры появилось в Иркутске

За Преображенской церковью, напротив дома Волконских, сегодня установили 50 крестов — 50 символических «могил» домов, которые мы потеряли. Эти здания уничтожены пожарами, какие-то были выведены из реестра памятников и снесены. У каждого своя уникальная история и неизменно печальная судьба. Проект «Мемориал погибшим домам» с помощью фонда президентских грантов реализовала городская общественная организация содействия охране и защите памятников истории и культуры «Наследие». Такая выставка шокирует и потрясает: на крестах, будто на надгробных плитах, указаны названия особняков, усадеб, доходных домов, а также время их жизни с года постройки до года сноса или пожара.

Дмитрий РАЗУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАСЛЕДИЕ»: Насколько большое горе для нашего города, когда безвозвратно уходит наша история, уходит наше наследие. И вот у меня за спиной как раз образец одного из таких домов. Это дом — усадьба Кирикова по адресу: Бабушкина, 2. Мы сделали экспертизу, что он является памятником. К сожалению, служба нас не услышала, вывела данный объект, и он был в течение одного дня снесен. Алексей ПЕТРОВ, ИСТОРИК: Здесь разные дома. Есть дома, которые были утрачены еще в советское время в Иркутске. Здесь самый такой старый — это «горбатый» дом, в 1960 году Иркутск его потерял, и вокруг именно этого дома было первое общественное движение по сохранению деревянного Иркутска. Здесь есть дома, которые мы потеряли в 90-е годы. Ну и, конечно, большая часть домов — те, которые мы потеряли в последние 10 лет.

Исчезнувших памятников гораздо больше, но для проекта выбрали 50 самых значимых домов для Иркутска. При подготовке уличной выставки историки нашли новые сведения, а в архивах удалось отыскать фотографии. Это «кладбище» прекрасных зданий — еще одно напоминание иркутянам о том, что нужно беречь ускользающий исторический облик Иркутска.