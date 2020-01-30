Кандидатуру на пост сити-менеджера Иркутска будут утверждать тайным голосованием

Такое решение приняли сегодня депутаты городской думы. В 10 утра в мэрии открылось седьмое очередное заседание. Один из ключевых вопросов касался как раз способа выбора будущего главы города.

Двадцать семь за, четверо воздержались и один против. Итоги голосования по ключевому вопросу в повестке дня. Депутаты, можно сказать, единодушно проголосовали за внесение изменений в устав города. Проект документа прошел все необходимые согласования, процедуру публичных слушаний, не вызвал вопросов у прокуратуры.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Назначение сити-менеджера и утверждение его думой — это же не выборный процесс. Поэтому чего тут комментировать? Есть закон, его надо исполнять. Владислав ШИНДЯЕВ, ЮРИСТ, ПОЛИТОЛОГ: 18 сентября Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, согласно которому изменен порядок избрания мэра города Иркутска. И это не могло происходить дальше без внесения соответствующих поправок в городской устав. То есть то, что сегодня произошло, это приведение городского муниципального законодательства в соответствие с региональным.

Согласно принятым поправкам кандидатуру на пост сити-менеджера будут утверждать тайным голосованием. Этот способ, по словам большинства депутатов, предпочтительнее. Он позволяет сделать процедуру более демократичной.

Дмитрий РУЖНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: С учетом того, что у нас кандидатов на выборы в мэры, наверное, будет очень большое количество, может быть, какие-то коммерческие организации зайдут, где депутаты могут трудиться, то мы, чтобы убрать этот момент, приняли решение, что тайное голосование будет предпочтительнее.

Через месяц депутатам городской думы предстоит проголосовать за положение, по которому будет работать специальная комиссия по выборам сити-менеджера. В ней подробно пропишут и требования к кандидатам.