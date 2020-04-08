Как трудятся соцработники Приангарья в условиях карантина?

Игорь Кобзев провел встречу с социальными работниками. Врио губернатора поблагодарил их за труд и отметил, что в условиях непростой эпидемической обстановки они, словно на передовой. Без их поддержки сейчас никуда. Ведь они помогают самой уязвимой категории — пожилым людям. Как работают сотрудники комплексного центра социального обслуживания в новых условиях, расскажем в следующем материале.

Юлия Фунтикова — социальный работник. Сегодня у нее по плану посещение подопечных. Первый адрес на улице Лыткина в Иркутске. Нужно отнести продукты и передать медицинские маски. Перед тем как войти в подъезд, совершает доведенный до автоматизма ритуал.

Юлия ФУНТИКОВА, СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: Каждый раз я обрабатываю ручку, домофон, руки. После чего звоню.

Иркутянка Тамара Силантьевна встречает в маске. В квартире свежо — время проветривания. Сразу же ставит градусник. Измерение температуры обязательно. Тамаре Кузьминой 85. К таким строгим мерам относится спокойно. Все понимает. В прошлом сама медик. Работала медсестрой вместе со знаменитым врачом Хаим-Бером Ходосом. Уже почти 30 лет на пенсии. Не теряет оптимизма, пишет стихи и просто радуется каждому дню.

Тамара КУЗЬМИНА, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Чувствую себя хорошо. Ребятишки у меня на дню два-три раза звонят. Внучечка, сын. Но я не разрешаю им приходить, раз уж самоизолировалась. У меня соцзащитник есть, без которой я не знаю, как бы была. Она мне все поможет, помоет, уберет все, где надо.

Сейчас к стандартной уборке добавилась еще и дезинфекция всех поверхностей. Выполняют требования профилактики коронавируса неукоснительно.

Людмила ЯКОВЛЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ № 11 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ на ДОМУ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН и ИНВАЛИДОВ: У нас сейчас проведен инструктаж, во-первых, о порядке проведения мер профилактики коронавируса. Выданы все маски и дезрастворы для обработки рук и поверхностей. Нашим получателям социальных услуг тоже выданы маски и памятки о том, чтобы они не выходили на улицу. И если у них родственники приехали из-заграницы, то чтобы они не контактировали и в течение 14 дней оставались дома.

В одном только Иркутске сегодня на социальном обслуживании на дому находятся около 2000 человек.



