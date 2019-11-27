Как спасти иркутский ипподром

Иркутску нужен ипподром. Площадка для занятий конным спортом оказалась на грани исчезновения. Общественники, жители города, коннозаводчики, представители власти и бизнеса абсолютно против того, чтобы этот объект продали за бесценок. Как собираются спасать ипподром, расскажем в следующем материале.

«А что, если собрать деньги всем городом и выкупить ипподром?» Жители Иркутска ищут любые способы, чтобы сохранить городскую площадку для занятий конным спортом. По генеральному плану этот земельный участок может быть предназначен только под спортивные объекты. Вносить изменения никто не собирался. Но Росимущество выставило предприятие, которое признано банкротом, на торги. Они должны состояться 19 декабря. Начальная цена — 117 миллионов рублей. Хотя общая площадь территории «Иркутской заводской конюшни с ипподромом» почти 174,5 гектара. На ней размещены 10 зданий и сооружений общей площадью 5917 квадратных метров. Есть мнение, что землю хотят продать под очередную застройку.

Павел ПРУДКИЙ, КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОАО «ИРКУТСКАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНЮШНЯ С ИППОДРОМОМ»: Сегодня оценщики готовят у меня быструю оценку по этим цифрам и по акциям, потому что по акциям там оценка с учетом коэффициента. И прокуратура должна вынести решение о приостановке данных торгов. Строить очередной микрорайон на таком прекрасном объекте, который город обязан сохранить, — это преступление!

На иркутском ипподроме ежегодно проходят соревнования разного уровня, съезжаются коннозаводчики из всех районов нашей области, а также соседней Бурятии и Забайкальского края. Оставить город без такой площадки – значит, похоронить карьеру опытных и начинающих наездников. Кроме того, здесь занимаются дети. Ипподром находится практически в центре Иркутска, и спортсменам не приходится уезжать за пределы города, чтобы тренироваться. Сегодня есть инвесторы, которые готовы развивать конный спорт в Иркутске. Для этого необходимо, чтобы государство объявило инвестиционный конкурс в отношении ипподрома. Правда, в федеральных ведомствах считают: конный спорт не является базовым видом спорта в Иркутской области. Хотя наши наездники доказывают свои способности на соревнованиях всероссийского уровня.

Татьяна УКОЛОВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОГО ИППОДРОМА: Мы единственная сертифицированная беговая дорожка в области. То есть все наши коннозаводчики, которые занимаются разведением племенных лошадей, теряют всякий смысл заниматься этим, потому что их негде будет просто испытывать.

В 2016 году ипподром уже пытались продать. Тогда в дело вмешался мэр Иркутска Дмитрий Бердников. И такую важную для региона площадку удалось сохранить. Ипподром не просто поле, а сложное техническое сооружение, и в Иркутске оно отвечает всем необходимым требованиям. И хоть ипподром и признан банкротом, но он самоокупаем и даже развивается. Иркутскому ипподрому уже более 100 лет, подчеркивает мэр Дмитрий Бердников. Говорит, что недопустимо использовать территорию площадки под какую-либо застройку.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Конный спорт — это спорт, который в Иркутске имеет свою историю, развивается, популярен, у нас ведется большая работа в этом направлении. Ипподром нужен, нужна детская спортивная школа, это сразу обсуждалось, которая работала бы на территории ипподрома. Ипподром нужен — и это точка.

Городские власти неоднократно обращались в различные ведомства с просьбой не допустить приватизацию ипподрома, а также передать общество в муниципальную собственность. Сейчас юристы мэрии прорабатывают возможность обращения в суд в защиту ипподрома. Кроме того, в ближайшее время по этому вопросу состоится расширенное заседание общественной палаты Иркутска.