Как снять квартиру и не потерять деньги?

Как потерять деньги на ровном месте, или еще раз о юридической грамотности. Иркутянка хотела снять квартиру и обратилась в агентство. Там с нее взяли деньги и заключили договор. Однако в итоге и деньги отдала, и квартиру не сняла. При этом с точки зрения закона все чисто. Как это вышло и, главное, как не попасть в такую же ситуацию, расскажем в следующем материале.

Вера БЕЛОВА, КЛИЕНТ АГЕНТСТВА: Когда я к ним приехала в офис, она меня уверила, что да, с хозяйкой она договорилась, что все, мы сегодня-завтра практически можем заселиться, и, так как она риелтор и агент, у них с хозяйкой заключен договор, часть денег я оставляю у нее в офисе, а с оставшейся суммой еду к хозяйке на адрес.

Для Веры Беловой эта история началась обычно. Как говорится, ничто не предвещало. Как и многие, в поисках съемной квартиры девушка обратилась к интернету. На популярном сайте нашла подходящую квартиру, цена устроила. По звонку ответили, что это агентство, менеджер предложил подъехать в офис. Там с ней подписали договор, объяснив, что он стандартный, это «внутренний рабочий нюанс и ни к чему не обязывает», и взяли деньги — шесть тысяч, которые якобы должны были войти в квартплату.

Вера БЕЛОВА, КЛИЕНТ АГЕНТСТВА: Сразу в офисе она мне номер хозяйки, к сожалению, не дала, сказала, что это по их внутреннему регламенту не положено, но подключили меня к СМС-рассылке. И уверили, что с этими же СМС-рассылками мне придет номер хозяйки. К 8 часам я поехала по адресу, к сожалению, номер мне так и не пришел, и в итоге с определенного количества звонков, которые я совершала на номер агента, мне никто не отвечал, но потом перезвонили и сказали, что хозяйка передумала сдавать.

На следующий день Вера вернулась в агентство, чтобы забрать деньги. Тут-то и выяснилась интересная деталь. Договор, который она подписала, был на «информационную рассылку», а не на подбор квартиры. А за прошедшие часы ей прислали почти 30 СМС, так что договор по факту выполнен.

Вера БЕЛОВА, КЛИЕНТ АГЕНТСТВА: Промониторив СМСки с адресами, с телефонами хозяев, они нам и по сумме не подходили, ну и, собственно, по 1-2 мы съездили, там вообще жилье никак не сдавалось.

В итоге из шести тысяч девушке вернули чуть больше двух. Остальное, как ей объяснили, ушло на зарплату менеджера и «подключение к интернет-сервису», откуда приходят СМС. Там собраны данные о квартирах. На вопрос: чем отличается эта информация от той, что есть в свободном доступе, директор фирмы отвечает: это точно не телефоны агентств.

Владимир МИНАЕВ, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ОФН»: Это все собственники, вот абсолютно все собственники. Эта база данных ежедневно обновляется. Люди просто представления не имеют, насколько это огромный труд менеджеров, сидеть и обновлять базу, работать с собственниками. Потому что собственники так же, как и клиенты, абсолютно разные бывают. И вот клиенты наши очень часто говорят, что вы ничего не сделали. Ну как это? Это огромный труд.

Правда, актуальность информации не в приоритете и, если собственник уже сдал квартиру, из базы его удаляют не сразу.

Владимир МИНАЕВ, ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ОФН»: А то, что человек не заселился по каким-то своим причинам, ну я не могу нести за это ответственности абсолютно никакой, потому что собственники разные бывают, клиенты разные бывают.

Юристы разводят руками: перед тем как подписывать документ, его надо прочитать, не полагаясь на чужую порядочность.

Роман КРАВЦОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ УГОЛОВНОГО ПРАВА ИГУ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА при ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Важно посмотреть так называемый предмет договора, то есть то, что за услугу вы ожидаете получить. Важно предельно прозрачно прописать то, что вы ожидаете. Если в вашем договоре будет указано, что это информационные услуги, это информационная поддержка, то на большее рассчитывать в этой ситуации не придется, и в конце концов вопрос встанет в том, что вы сами подписали этот договор.

В Прибайкальском союзе риелторов о так называемых «информационщиках» наслышаны, клиенты жалуются постоянно. Но рычагов воздействия практически нет.

Светлана СОЛДАТОВА, И.О. ДИРЕКТОРА ПРИБАЙКАЛЬСКОГО СОЮЗА РИЕЛТОРОВ: Они не состоят ни в какой организации, они не проходят никакие обучения, то есть они являются вроде бы участниками рынка, но коллегами мы их считать не можем. Потому что это услуги информационные. Мы оказываем услуги по подбору объекта недвижимости, по продаже, по сопровождению, но это все носит характер конкретной услуги, не информационной точно.

Как отличить обычное агентство недвижимости от «информационного»? Во-первых, менеджер должен выезжать с вами на квартиры. Во-вторых, платите вы только после того, как подобрали жилье и заключили договор с владельцем. И еще раз: внимательно читать договор. И не стесняться развернуться и уйти, если вас не устроили условия.