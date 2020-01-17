Как работают школы, которые были открыты в сентябре 2019 года в Иркутске, проверил Дмитрий Бердников

С нуля возведенную 25 гимназию в микрорайоне Солнечном и капитально отремонтированную 9 школу в Правобережном округе проверил мэр Дмитрий Бердников. Глава города посетил учебные заведения, посмотрел укомплектованность классов. Также оценил, как проходят уроки, используются новые здания, хватает ли учебно-методического материала. Особенное внимание уделил качеству питания. Такие проверки станут еженедельными, отметил мэр. В планах посетить все образовательные учреждения города.