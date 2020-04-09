Как проходит дистанционное обучение, проверил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев

Подходит к концу первая неделя дистанционного обучения в школах Иркутской области. И учителям, и детям, и, конечно, родителям приходится перестраиваться на другой образовательный формат. Педагоги делают все возможное, чтобы не допустить отставания от программы и подготовить учеников к экзаменам. Сегодня в иркутской школе №71 побывал Игорь Кобзев.

Войти в школу теперь можно только после нескольких испытаний. Обязательно надеть бахилы, медицинскую маску, обработать руки антисептиком и пройти бесконтактную процедуру измерения температуры. Все это вот уже неделю преодолевают учителя и родители школьников. Первые — чтобы оставить новые домашние задания и забрать тетради, сданные на проверку, вторые — чтобы сдать тетради и взять очередное задание. Дистанционное обучение перестраивает жизнь всей семьи.

Андрей КИСЕЛЁВ: Есть трудности. Лучше, конечно, когда в школе, потому что самому приходится все. Что ребенок не понимает, ищем или в интернете, или списываемся, созваниваемся с учителями.

Сегодня в 71-ю школу приехал врио губернатора области. Процедуры те же: маска, бахилы, антисептик, проверка температуры. Первым делом Игорь Кобзев оценивает готовность медкабинета к приему школьников после снятия режима самоизоляции. Здесь даже оборудовали отдельный кабинет для учеников, у которых выявят признаки ОРВИ. Кабинеты и коридоры обеззараживают специальным составом: обрабатывают парты, стулья, подоконники, дверные и оконные ручки, стены и полы. Ну а в соседнем классе идет онлайн-урок английского языка. И Кобзев снова на связи, сегодня с учениками выпускного класса.

На сайте школы создали образовательную платформу. Там можно найти расписание онлайн-уроков, электронные образовательные ресурсы и даже ссылки на скайп-адреса педагогов.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Надеюсь, что для школы этот этап развития тоже будет конструктивный и многие педагоги почувствуют себя уже в другом качестве. Конечно, для многих специалистов должно быть индивидуальное общение. Уверен, что и школьное образование, и в вопросах безопасности, и получение школьного образования нашими воспитанниками, оно не снизит тот учебный процесс, который должен быть. И не снизит вопросы безопасности.

Так сейчас работают все школы региона. Пока даты окончания дистанционного обучения не называют.



