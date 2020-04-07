Как проходит дистанционное образование в Приангарье?

Отменить ЕГЭ предложил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Речь идет не о полной отмене, а лишь на этот год. Из-за пандемии коронавируса сроки выпускных экзаменов пока перенесли. Как и перенесли само обучение. В онлайн. Что это такое — дистанционные уроки?

Алена ЛОЖКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДВИЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО ЦЕНТРА: Вообще никого нет. Коридоры все пустые. Даже, например, в летнее время у нас все равно есть люди, есть какие-то проекты. А сейчас вот тишина, пустые классы. Потому что все занятия у нас ушли в онлайн.

Урок английского. В пустом классе только преподаватель. Все ученики на связи онлайн. В этом иркутском языковом центре еще за полмесяца до ввода нерабочих дней начали переходить на дистанционный формат. Предупредили студентов заранее. Педагоги прошли переподготовку. Сама же программа обучения никак не поменялась.

Алена ЛОЖКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДВИЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО ЦЕНТРА: Очень многие говорят, что онлайн-формат — это такой момент, что теряется полезность и эффективность. Но наша цель как раз и была в том, чтобы сохранить полезность и эффективность всех наших уроков.

С понедельника всех российских школьников «обрадовали»: теперь каждый день за домашним компьютером можно проводить по несколько часов. И повод-то легальный — дистанционные уроки. Но вот только образовательные платформы к такому наплыву оказались не готовы. В первый день нагрузки они не выдержали.

Екатерина БУЛАНЧИКОВА, УЧЕНИЦА 3 КЛАССА ШКОЛЫ №68 г. ИРКУТСКА: Мне не очень нравится дистанционное обучение, потому что плохое качество, плохой звук. И еще я очень сильно соскучилась по своему классному руководителю и одноклассникам.

Дистанционное обучение в школах продлится до мая. Весь процесс на контроле министерства образования. Возникающие проблемы будут оперативно устранять.



