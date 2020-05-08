Как правильно питаться во время режима самоизоляции?

Период самоизоляции — время стресса для каждого. Он длится уже больше месяца, и тем, кто сидит дома, не «заедать» этот стресс сложно. О том, как спастись от собственного холодильника в период самоизоляции, расскажем в следующем материале.

Вот так в преддверии 9 Мая, напевая военные песни и нарезая овощной салат, самоизолируемся дома. Артистка хора Иркутского музыкального театра Александра Громова не работает уже больше месяца. Театры закрыты, а значит, петь не для кого. И девушка, которая обычно ведет очень активный образ жизни, занимается спортом, как и многие, оказалась запрета в 4 стенах. Но вовремя поняла, что и на самоизоляции можно и нужно вести здоровый образ жизни.

Александра ГРОМОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА: Первые две недели я вообще ничего не делала. Я просто отдыхала, но потом я поняла, почувствовала, что я начала расти во всех местах, нужных и ненужных. Поняла, что, когда я выйду на работу, я просто не влезу в свой сценический костюм. И придется петь за кулисами. Поэтому я начала тренироваться дома.

Телефон, сахарница — и тренировка начинается. Дарья Сакунова каждый день проводит прямые эфиры в instagram для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни в любых условиях. Когда все социальные сети пестрят онлайн-тренировками, держать себя в форме очень даже реально. Спорт и правильное питание особенно важны в период самоизоляции. Стресс, который сейчас испытывает все общество, ни в коем случае нельзя «заедать». Фитнес-тренер и диетолог Дарья Сакунова говорит, что самое главное сейчас не переедать.

Дарья САКУНОВА, ФИТНЕС-ТРЕНЕР: Кушать то можно все, но должна быть норма. Я понимаю: дома очень скучно, например, захотели покушать — 10 раз присели или 10 раз отжались, выпили водички, убрались. Лучше, конечно, не держать в холодильнике печенюшек, тортиков. Если хочется фрукты, скушайте фрукты или кусочек шоколадки. Но опять же в меру. Если вы съедите одну печенюшку, ничего страшного, ну а если вы съели килограмм, некоторые не могут остановиться, тогда лучше просто этого не покупать и не держать дома.

Между тем правильное питание — это всегда затраты. А в сложной экономической ситуации, когда падают зарплаты, а некоторые и вовсе не могут работать, это не просто. Для поддержки людей в нашем регионе цены на 48 товаров зафиксировали. Большинство из них — это продукты питания. Цены на молоко, хлеб, крупы и ряд других товаров сохранили на том уровне, который был до введения режима самоизоляции. Социальный проект «Цена зафиксирована» — инициатива местных предпринимателей. Ее поддержало и правительство области. Теперь каждый за небольшие деньги сможет обеспечить себе вкусный и полезный стол.



