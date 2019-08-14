Как подготовить будущего первоклассника к школьной жизни?

Учебный год не за горами. Последний месяц лета особенно волнительный для тех детей, которые идут в первый класс, и, конечно, для их родителей. Помимо покупки всех необходимых принадлежностей, важно психологически подготовить ребенка к новому периоду жизни. Как это сделать правильно? Рекомендации специалистов – в следующем материале.

Арина Пентюхова старательно выводит прописные буквы. Каждый день девочка занимается, готовится к школе. Арина в новом учебном году пойдет в первый класс. Она уже умеет писать и читать. И с нетерпением ждет 1 сентября.

Арина ПЕНТЮХОВА, БУДУЩАЯ ПЕРВОКЛАССНИЦА: Мне очень-очень хочется заниматься новой школьной программой.

Мама Арины Наталья Пентюхова с раннего возраста отдала дочь на танцы. Таким образом, у ребенка отпадает страх перед новым коллективом, появляется интерес к общению и творчеству. Но проблем с социализацией в их семье никогда не было. И, не стесняясь нашей съемочной группы, как настоящая модница, девочка с удовольствием примеряет школьную форму. Наталья Пентюхова говорит, что испытывает больше волнения перед новым учебным годом, чем дочь.

Наталья ПЕНТЮХОВА, МАМА БУДУЩЕЙ ПЕРВОКЛАССНИЦЫ: Самой мне страшновато отдавать ребенка в первый класс, потому что я понимаю, что это какой-то рубеж в более взрослую жизнь, где начнутся настоящие оценки, контрольные, учителя. То есть мне как маме хотелось бы как можно дольше, чтобы ребенок оставался ребенком. Я понимаю, что детство уже закончилось. Она готова, она хочет, ей очень нравится.

Но не все дети так уверены в себе, как Арина. Многие в этом нежном возрасте имеют психологический барьер и страх перед сменой привычной обстановки.

Галина ЛИСОЦКАЯ, ПСИХОЛОГ: В адаптивные периоды, когда новая ситуация, кормить тем, что ребенок любит, что-нибудь вкусненькое, побольше гулять. Минут на 15 больше выделить чистого времени на ребенка. Это обычно в стрессовой ситуации. В коллективе ребенку от 7 до 12 лет все еще важна семья, а не ровесники. Поэтому вхождение в новый коллектив и распределение ролей, кто будет главным, кто будет аутсайдером, — это зависит от учителя.

К такому ответственному периоду родителям нужно отнестись серьезно и морально подготовить ребенка к школе. Некоторые прямо из детского сада целыми группами переходят в школу, а другие попадают в совершенно незнакомый коллектив. Только в Иркутске в этом году ожидают около 9,5 тысяч первоклассников.

Нина ВВЕДЕНСКАЯ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ г. ИРКУТСКА: У нас уже подано заявлений в заявительной форме в школы Иркутска 9330, и мы примерно предполагаем, что в целом у нас до 5 сентября прием будет осуществляться, придет где-то около 9500. Это значительно больше, чем в прошлом году.

Чтобы адаптация прошла легче, специалисты рекомендуют родителям не концентрироваться на оценках, не ругать ребенка за плохие отметки, а понять причину неуспеха. Необходимо в нужный момент поддержать школьника, направить и помочь справиться с возникающими трудностями. И обязательно общаться с учителем и найти общий язык, ведь он становится еще одним главным и авторитетным человеком для ученика в период школьной жизни.